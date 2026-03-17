В Багдаде произошёл взрыв у посольства США

В районе посольства США в Багдаде произошёл взрыв, после чего начался пожар. Над зданием поднимается густой дым, сообщают местные источники.
По имеющимся данным, системы противовоздушной обороны отражают атаки по всему городу. Обстановка в иракской столице остаётся напряжённой.
Ранее сообщалось, что в «зелёной зоне» Багдада беспилотник атаковал гостиницу Al Rasheed, вызвав возгорание на верхнем этаже. Информации о пострадавших не поступало.
Также поступали сообщения о пожаре на американской военной базе Виктория после ракетного удара. По данным СМИ, к атаке могут быть причастны шиитские вооружённые формирования, однако официального подтверждения нет.
Эскалация происходит на фоне конфликта на Ближнем Востоке после начала военной операции США и Израиля против Ирана и последовавших ответных ударов.