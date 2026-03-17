Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте почти на час опоздал на встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Владимиром Зеленским в резиденции на Даунинг-стрит.
Сам Зеленский прибыл с небольшим опозданием — в 14:45 по местному времени вместо запланированных 14:30. Рютте же появился лишь около 15:30, спустя почти час после начала встречи.
До начала переговоров в канцелярию Стармера также прибыли министр обороны Великобритании Джон Хили, первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица, его заместитель Павел Палиса и пресс-секретарь главы киевского режима Сергей Никифоров.
Ранее стало известно, что прибывшего с визитом в Лондон Зеленского у трапа самолёта встретили только пилот воздушного судна и посол Украины в Великобритании Залужный.