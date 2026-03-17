Дмитриев прокомментировал критику Трампа в адрес НАТО

В понедельник Трамп заявил, что США не нужна помощь со стороны партнеров по НАТО и других союзников, включая Австралию, Японию и Южную Корею, в конфликте с Ираном. Он также обвинил союзников в неготовности прийти на помощь и сравнил альянс с улицей с односторонним движением.