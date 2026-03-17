Дмитриев прокомментировал критику Трампа в адрес НАТО

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал критику НАТО со стороны президента США Дональда Трампа за отказ альянса помочь с Ормузским проливом.
Ранее американский лидер заявил, что разочарован в НАТО и трате триллионов долларов на поддержание альянса. Трамп также подчеркнул, что финансирование военного блока является одной из причин дефицита американского бюджета.
«Президент Трамп разочарован и критикует НАТО за “очень глупую ошибку”. Он не забудет отсутствие взаимности», — написал Дмитриев в соцсети X.
В понедельник Трамп заявил, что США не нужна помощь со стороны партнеров по НАТО и других союзников, включая Австралию, Японию и Южную Корею, в конфликте с Ираном. Он также обвинил союзников в неготовности прийти на помощь и сравнил альянс с улицей с односторонним движением.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.