Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл с опозданием на 15 минут на встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, которая состоялась в Лондоне, пишет РИА Новости.
Отмечается, что встреча должна была начаться в 14.30 по местному времени (17.30 мск), однако Зеленский явился лишь в 14.45 по местному времени (17.30 мск).
Сообщается, что Стармер вышел навстречу украинскому политику, они обменялись несколькими фразами, после чего вошли в здание резиденции на Даунинг-стрит.
Отметим, на встречу с британским премьером также опоздал генсек НАТО Марк Рютте, он прибыл почти на час позднее, чем планировалось начать переговоры.
Ранее сообщалось, что прибывшего в Лондон главу киевского режима у трапа самолёта встретили только пилот воздушного судна и посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Напомним, в ходе визита в Лондон Зеленский планирует обсудить со Стармером вопросы военной поддержки, включая поставки беспилотников, а также развитие сотрудничества в сфере технологий.
Британская газета The Telegraph предположила, что европейское турне Зеленского может свидетельствовать о панике в Киеве на фоне ухудшающейся ситуации.