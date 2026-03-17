Зеленский опоздал на встречу со Стармером в Лондоне

Глава киевского режима прибыл в резиденцию на Даунинг-стрит с задержкой в 15 минут.

Источник: Аргументы и факты

Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл с опозданием на 15 минут на встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, которая состоялась в Лондоне, пишет РИА Новости.

Отмечается, что встреча должна была начаться в 14.30 по местному времени (17.30 мск), однако Зеленский явился лишь в 14.45 по местному времени (17.30 мск).

Сообщается, что Стармер вышел навстречу украинскому политику, они обменялись несколькими фразами, после чего вошли в здание резиденции на Даунинг-стрит.

Отметим, на встречу с британским премьером также опоздал генсек НАТО Марк Рютте, он прибыл почти на час позднее, чем планировалось начать переговоры.

Ранее сообщалось, что прибывшего в Лондон главу киевского режима у трапа самолёта встретили только пилот воздушного судна и посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Напомним, в ходе визита в Лондон Зеленский планирует обсудить со Стармером вопросы военной поддержки, включая поставки беспилотников, а также развитие сотрудничества в сфере технологий.

Британская газета The Telegraph предположила, что европейское турне Зеленского может свидетельствовать о панике в Киеве на фоне ухудшающейся ситуации.

Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше