Планшет «судного дня»: Зеленский похвастался онлайн-слежкой за ударами РФ

Владимир Зеленский в ходе выступления в британском парламенте продемонстрировал присутствующим возможности системы мониторинга боевых действий, заявив, что высшее руководство страны в режиме реального времени отслеживает ситуацию на фронте и все атаки ВС РФ.

Владимир Зеленский в ходе выступления в британском парламенте продемонстрировал присутствующим возможности системы мониторинга боевых действий, заявив, что высшее руководство страны в режиме реального времени отслеживает ситуацию на фронте и все атаки ВС РФ.

По словам главы киевского режима, планшеты с такой онлайн-системой есть у него, а также у премь-министра, министра обороны и у высшего военного командования.

«На этом планшете, в нашей системе, мы могли видеть, как работали наши самолеты, где использовалась радиоэлектронная борьба и как были развернуты перехватчики», — заявил Зеленский, показывая, как осуществлялась массирования атака ВС РФ 14 марта.

Эту демонстрацию Зеленский устроил, чтобы показать полезность Украины для защиты неба в зоне конфликта на Ближнем Востоке, защитить базы Британии на Кипре и обеспечить безопасность в Европе.

«Если нужно остановить “Шахед” в Эмиратах — мы можем это сделать. Если нужно остановить “Шахед” в Европе — мы можем это сделать», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский также добавил, что Украина готова экспортировать свои военные технологии и экспертизу, накопленную за время конфликта.

«Не думаю, что кто-то хочет оставить проверенную войной силу и возможности Украины вне своей безопасности», — сказал он.

