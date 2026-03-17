Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп разгневан позицией Европы по Ормузскому проливу, заявил сенатор Грэм

Трамп разгневан из-за нежелании Европы помочь в вопросе Ормузского пролива.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом нежелание стран ЕС предоставлять корабли для обеспечения безопасности в Ормузском проливе и никогда не видел главу Белого дома таким разгневанным.

Во вторник Трамп заявил, что НАТО совершает очень глупую ошибку, отказывая США в помощи в операции против Ирана. Он также заявил, что не удивлен такой позицией альянса, сравнив его с улицей с односторонним движением.

«Только что поговорил с президентом США о нежелании наших европейских союзников предоставлять ресурсы для обеспечения безопасности Ормузского пролива, что приносит Европе гораздо больше пользы, чем Америке. Я никогда в жизни не слышал его таким разгневанным», — написал Грэм в соцсети Х.

По словам Грэма, союзники США в Европе «демонстрируют высокомерие», считая, что возможное появление у Тегерана ядерного оружия не представляет для них серьезной угрозы и что военные меры по предотвращению этого должны быть проблемой исключительно Вашингтона.

Он добавил, что недостаточная помощь союзников в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив может привести к серьезным последствиям как для Европы, так и для США. Грэм также подчеркнул, что происходящее заставляет его усомниться в ценности союзнических отношений.

Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. Германия и Франция уже ответили отказом на просьбу Трампа. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше