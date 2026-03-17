В Европе заявили, что ЕС окончательно согласовал военный кредит Киеву на €90 млрд

Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия договорились о строительстве нового трубопровода для поставок бензина и дизельного топлива. Объект протяжённостью 127 километров соединит нефтеперерабатывающие заводы в Братиславе и венгерском Сазхаломбатте. Такое решение вызвано необходимостью обеспечить энергетическую безопасность двух стран в условиях нефтяной блокады со стороны Украины.