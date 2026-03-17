Эксперт Зелтынь: в Европе возможны акции возмездия со стороны Ирана

Востоковед Андрей Зелетынь заявил, что КСИР может задействовать «ось сопротивления» в случае трагического исхода конфликта США и Ирана.

Источник: Аргументы и факты

В случае трагического для нынешнего руководства Ирана исхода конфликта не исключены акции возмездия, которые могут затронуть не только Ближний Восток, но и Европу. Такую оценку в комментарии «Ленте.ру» дал старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь.

По мнению эксперта, Корпус стражей исламской революции способен в ответ на агрессию активизировать вооруженные формирования так называемой «оси сопротивления». Сейчас эта сеть и не так мощна, как раньше, однако она по-прежнему представляет серьезную силу.

Зелтынь отметил, что удары по территории США маловероятны из-за их удаленности, тогда как Европа является гораздо более доступной целью для возможных атак.

Ранее сообщалось, что в Багдаде произошёл взрыв у посольства США.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше