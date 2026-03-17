Трамп: США планируют в скором времени принять меры против одной страны

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США планируют в скором времени принять меры в отношении Кубы.
Трамп в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме сказал, что Куба якобы пребывает «очень плохом состоянии».
29 января Трамп подписал исполнительный указ, в соответствии с которым США получило возможность объявлять пошлины против стран, поставляющих Кубе нефть. Также Трамп объявил чрезвычайное положение в связи, утверждая, что Куба угрожает безопасности США.
