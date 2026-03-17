Развод с союзниками: в Москве оценили ярость Трампа к НАТО

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал резкую критику НАТО со стороны президента США Дональда Трампа, который публично осудил союзников за отказ участвовать в операции по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.

По словам Дмитриева, американская администрация сделала однозначные выводы из поведения стран-участниц альянса.

«Президент Трамп разочарован и критикует НАТО за “очень глупую ошибку”. Он не забудет отсутствие взаимности», — написал спецпредставитель президента РФ в своем аккаунте в соцсети X.

Конфликт между Белым домом и блоком обострился после того, как Дональд Трамп назвал НАТО «улицей с односторонним движением». Президент США подчеркнул, что Вашингтон больше не нуждается в помощи европейских партнеров, а также Японии, Австралии и Южной Кореи в конфликте с Ираном, обвинив их в неготовности поддержать США в ответ на многолетние американские расходы на их безопасность.

Ранее американский лидер заявлял, что колоссальные траты на содержание альянса стали одним из факторов, приведших к росту дефицита бюджета США.

Читайте материал: «“Справимся в одиночку”: Трамп объявил об отказе от помощи НАТО».

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше