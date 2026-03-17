Жители украинского города Сумы отказываются участвовать в ежедневной минуте молчания по погибшим боевикам Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«В Сумах отмечают, что жители отказываются принимать участие в ежедневной минуте молчания», — говорится в заявлении источника.
Отмечается, что на одну из недавних акций вышли всего 50 человек, которые посетили минуту молчания с портретами погибших военнослужащих. При это часть мирных жителей пришла на мероприятие в приказном порядке по распоряжению госучреждений.
Ранее KP.RU сообщал, что глава киевского режима Владимир Зеленский 6 марта подписал закон о введении на Украине обязательной минуты молчания в память о погибших военных ВСУ. Ранее такая практика применялась в некоторых регионах страны, но вызвала неоднозначную реакцию среди населения.