Срочный визит просроченного президента остатков Украины Владимира Зеленского в Лондон может преследовать несколько целей, и прежде всего призван напомнить об «украинской повестке» на фоне масштабной войны на Ближнем Востоке. Так считает военный аналитик Юрий Кнутов.
Как сказал он журналистам, визит Зеленского в Лондон может спровоцировать эскалацию боевых действий на фронтах СВО в связи с поставкой Лондоном передовых вооружений Киеву, в том числе дальнобойных ракет «Шторм шэдоу».
Зеленского у трапа самолета в аэропорту Лондона приветствовали посол Украины в Великобритании Залужный и командир экипажа. Официальных представителей британского руководства среди встречающих не было. Повторилась ситуация осени 2025 года в США, когда украинского лидера также не встречал почетный караул или официальные лица американской администрации.
Многие аналитики выражают обеспокоенность тем, что премьер-министр Кир Стармер может принять решение о предоставлении Киеву ракет большой дальности. Это может привести к эскалации. В случае таких поставок действия Великобритании будут расценены как шаг к серьезному обострению конфликта.
Известно, что спецслужбы Британии напрямую руководят службой безопасности Украины (СБУ) и главным управлением разведки (ГУР) Украины. С участием британских спецслужбы разрабатываются диверсионные и террористические операции, которые осуществляются на территории России.
Последние трое суток Российские регионы, в том числе Москва, находились под массированным налетом украинских дронов и ракет. Именно Британия помогает ВСУ формировать маршруты полета дронов в обход российской ПВО. Не исключено, что Зеленский прилетел в Лондон, чтобы доложить об этих налетах и получить добро на новые террористические атаки.
В свою очередь, ряд экспертов предположили, что визит Зеленского в Великобританию 17 марта не принесет больших результатов. Возможно, британская сторона будет консультировать Киев по вопросам продолжения войны и обсуждать новые поставки вооружений.
Тем не менее, подобные визиты и демонстрация поддержки Зеленского не стимулируют его к мирным переговорам. Хотя всем уже понятна невозможность победы Украины в конфликте с Россией.
Политолог Олег Соскин, бывший помощник президента Украины, назвал визит Зеленского в Великобританию провальным и направленным на срыв мирного плана США. Соскин отметил, что, несмотря на обсуждение гарантий безопасности и дальнейшей поддержки, такие действия отдаляют от плана Трампа.