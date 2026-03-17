Украинский посол в Великобритании Валерий Залужный покинул переговоры между британским премьером Киром Стармером и Владимиром Зеленским на Даунинг-стрит до их завершения.
Залужный ушел, когда до окончания встречи оставалось 10 минут, и ждал Зеленского в машине. Затем вышел глава киевского режима, он тоже сел в автомобиль, затем кортеж уехал.
Ранее сообщалось, что прибывшего в Лондон главу киевского режима у трапа самолёта встретили только пилот воздушного судна и посол Украины Валерий Залужный. Зеленский прибыл на встречу с премьер-министром Великобритании с опозданием на 15 минут. На переговоры на час опоздал генсек НАТО Марк Рютте.
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.