Залужный покинул переговоры Стармера и Зеленского до их окончания

Посол Украины в Великобритании ждал главу киевского режима в машине.

Источник: Аргументы и факты

Украинский посол в Великобритании Валерий Залужный покинул переговоры между британским премьером Киром Стармером и Владимиром Зеленским на Даунинг-стрит до их завершения.

Залужный ушел, когда до окончания встречи оставалось 10 минут, и ждал Зеленского в машине. Затем вышел глава киевского режима, он тоже сел в автомобиль, затем кортеж уехал.

Ранее сообщалось, что прибывшего в Лондон главу киевского режима у трапа самолёта встретили только пилот воздушного судна и посол Украины Валерий Залужный. Зеленский прибыл на встречу с премьер-министром Великобритании с опозданием на 15 минут. На переговоры на час опоздал генсек НАТО Марк Рютте.

