Fars: Иран настроен на многомесячное противостояние с США и Израилем

По оценке источника, президент США Дональд Трамп потерпел поражение на военном поприще и был шокирован масштабом иранских возможностей.
«Наше государство и народ готовы к длительному конфликту, и уже сегодня мы нанесем противнику еще более сокрушительные удары», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отклонил инициативу Вашингтона о прекращении огня, переданную Тегерану через страны-посредники. По данным СМИ, Хаменеи занял «очень жёсткую и серьёзную позицию», он настроен на месть и требует «поставить противника на колени».
