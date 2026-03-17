Захарова прокомментировала заявление Трампа об отставке Макрона одной фразой

Ранее Эммануэль Макрон высказался, что Франция «ни при каких обстоятельствах» не будет участвовать в возможных операциях по разблокировке Ормузского пролива, несмотря на формирующийся в текущий момент энергетический кризис. После этого Дональд Трамп заявил, что Вашингтону больше не требуется помощь стран Североатлантического альянса, а также Австралии, Японии и Южной Кореи из-за их отказа помочь в разблокировке пролива. Он добавил, что разочаровался в НАТО, отметив, что США потратили на альянс триллионы долларов.