Захарова прокомментировала заявление Трампа об отставке Макрона одной фразой

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала французским словом «бонжур» заявление президента США Дональда Трампа о том, что лидер Франции Эммануэль Макрон очень скоро покинет свою должность.
— Бон жур, как говорится, — написала дипломат в своем Telegram-канале.
17 марта Дональд Трамп высказался, что Эммануэль Макрон «очень скоро» покинет свою должность. Также глава Белого дома выразил разочарование в премьер-министре Великобритании Кире Стармере.
Ранее Эммануэль Макрон высказался, что Франция «ни при каких обстоятельствах» не будет участвовать в возможных операциях по разблокировке Ормузского пролива, несмотря на формирующийся в текущий момент энергетический кризис. После этого Дональд Трамп заявил, что Вашингтону больше не требуется помощь стран Североатлантического альянса, а также Австралии, Японии и Южной Кореи из-за их отказа помочь в разблокировке пролива. Он добавил, что разочаровался в НАТО, отметив, что США потратили на альянс триллионы долларов.