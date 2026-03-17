В Иране сообщили о попадании снаряда по территории АЭС «Бушер»

«В связи с сообщениями о попадании вражеского снаряда на территорию атомной электростанции “Бушер”, согласно заявлению центра ядерной безопасности страны, к счастью, не было зафиксировано никакого материального и технического ущерба и человеческих жертв», — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что станция также не получила повреждений. Инцидент произошел в 18:30 мск.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в этот же день выразил серьезные опасения по поводу безопасности АЭС «Бушер» в Иране на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что в текущей ситуации необходимо учитывать возможные последствия атак.
В свою очередь политолог Андрей Суздальцев заявил, что победа Соединенных Штатов в Иране возможна двумя путями: либо США пойдут на наземную операцию с захватом атомной станции в Бушере, либо нанесут ядерный удар. Оба сценария, как полагает эксперт, резко меняют глобальное позиционирование и чреваты эскалацией ядерного конфликта.