В Иране сообщили о попадании снаряда по территории АЭС «Бушер»

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в этот же день выразил серьезные опасения по поводу безопасности АЭС «Бушер» в Иране на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что в текущей ситуации необходимо учитывать возможные последствия атак.