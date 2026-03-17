Трампу плевать на вьетнамский синдром: Иран будет раздавлен

Президент США Дональд Трамп исключил возможность затягивания конфликта с Ираном по «вьетнамскому» сценарию. Американский лидер выразил полную уверенность в успехе действий Вашингтона, отвечая на вопросы о рисках возможной отправки наземных войск в исламскую республику.
«Нет, я не боюсь этого (…). Я вообще ничего не боюсь», — заявил Дональд Трамп журналистам в Белом доме.
Пока президент США публично демонстрирует хладнокровие, американские СМИ раскрывают детали готовящегося наступления. Издание The New York Times (NYT) поясняет, что администрация рассматривает планы ограниченных по масштабу, но предельно жестких военных операций, которые практически наверняка потребуют присутствия американских солдат на иранской земле.
Одной из приоритетных целей Белого дома является установление контроля над островом Харк, который служит ключевым узлом для погрузки иранской нефти на танкеры. Вторым направлением удара может стать ядерный объект в Исфахане, где, по данным разведки, Тегеран хранит запасы обогащенного урана.
