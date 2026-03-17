На Западе назвали европейское турне Зеленского отчаянным напоминанием о себе

Британская газета Telegraph оценила поездки Владимира Зеленского в Европу как попытку привлечь внимание к ситуации вокруг Украины. По мнению издания, интерес союзников смещается на события на Ближнем Востоке.

Источник: Life.ru

«Поскольку война с Ираном затянулась на третью неделю, борьба Украины … против России начала терять интерес мирового сообщества … Визиты в Лондон и Париж являются скорее отчаянным напоминанием о положении Киева», — указано в статье.

Напомним, что 17 марта Владимир Зеленский прибыл с визитом в Великобританию. На встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на Даунинг-стрит он опоздал на 15 минут. До этого, 13 марта, глава киевского режима встретился в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

