Зеленский заявил, что отправил на Ближний Восток более 200 украинских военных

Владимир Зеленский заявил, что Украина направила в страны Ближнего Востока 201 военного эксперта.

Владимир Зеленский заявил, что Украина направила в страны Ближнего Востока 201 военного эксперта. Как уточняется, речь идет об экспертах, специальностью которых является противодействие беспилотным аппаратам.

Также Зеленский сказал, что к развертыванию готовы еще 34 специалиста.

Эксперты, как уточняется, прибыли в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар, а также отправились в Кувейт.

Зеленский уже сообщал, что Киев отправил специалистов по беспилотникам для защиты американских баз в Иордании. По его словам, с просьбой о соответствующей помощи к Украине обратились США.

Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла.

Также Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

