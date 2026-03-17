Зеленский заявил, что отправил на Ближний Восток более 200 украинских военных

Владимир Зеленский заявил, что Украина направила в страны Ближнего Востока 201 военного эксперта. Как уточняется, речь идет об экспертах, специальностью которых является противодействие беспилотным аппаратам.
Также Зеленский сказал, что к развертыванию готовы еще 34 специалиста.
Эксперты, как уточняется, прибыли в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар, а также отправились в Кувейт.
Зеленский уже сообщал, что Киев отправил специалистов по беспилотникам для защиты американских баз в Иордании. По его словам, с просьбой о соответствующей помощи к Украине обратились США.
Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла.
Также Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
