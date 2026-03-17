В Пентагоне назвали Гренландию ключевым регионом для обороны США

Исполняющий обязанности помощника министра войны США Джозеф Юмир назвал Гренландию ключевым регионом для обеспечения обороны Соединённых Штатов и всего западного полушария. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил Палаты представителей Конгресса.
По его словам, стратегическое положение острова с восточной стороны Северной Америки делает его критически важным для воздушной и морской обороны, а также для систем противоракетной защиты.
«Гренландия имеет решающее значение для безопасности северных подступов к США», — подчеркнул Юмир.
4 марта замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби сообщал, что Вашингтон работает над установлением контроля над Гренландией.