Вашингтон
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пентагоне назвали Гренландию ключевым регионом для обороны США

Представитель Пентагона заявил, что Гренландия играет критически важную роль в обороне США благодаря своему стратегическому положению.

Источник: Аргументы и факты

Исполняющий обязанности помощника министра войны США Джозеф Юмир назвал Гренландию ключевым регионом для обеспечения обороны Соединённых Штатов и всего западного полушария. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил Палаты представителей Конгресса.

По его словам, стратегическое положение острова с восточной стороны Северной Америки делает его критически важным для воздушной и морской обороны, а также для систем противоракетной защиты.

«Гренландия имеет решающее значение для безопасности северных подступов к США», — подчеркнул Юмир.

Он также отметил, что Вашингтон тесно сотрудничает с Данией и другими союзниками по НАТО для защиты своих интересов в Арктике и призвал партнёров увеличить свой вклад в коллективную оборону.

4 марта замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби сообщал, что Вашингтон работает над установлением контроля над Гренландией.

Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
