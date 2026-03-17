Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: ЕС пытается откреститься от ответственности за происходящее на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова представителей Евросоюза, которые отрицают свою причастность к событиям на Ближнем Востоке. По её мнению, эти заявления являются искажением действительности и попыткой избежать ответственности за обострение ситуации в регионе.

Захарова отметила, что высокопоставленные представители ЕС, включая Каю Каллас, и лидеры западноевропейских стран публично пытаются представить себя как сторонних наблюдателей, заявляя, что происходящее на Ближнем Востоке «не их война».

«Категорически не согласны с такой постановкой вопроса. Это очередное грубое передергивание фактов и попытка снять с себя ответственность за эскалацию в регионе. Хорошо известно, что власти стран Западной Европы десятилетиями проводили в регионе колониальную политику, прикрываясь демагогией и откровенным враньём», — подчеркнула дипломат.

Напомним, члены НАТО не поддержали призыв американского лидера обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе. Несмотря на то, что Трамп обратился к Китаю, Франции, Японии, Южной Корее, Великобритании и другим странам с призывом направить военные корабли в Ормузский пролив, они не ответили ему положительно. Как объяснил президент Финляндии Александр Стубб, союзники отреагировали подобным образом из-за отсутствия заблаговременных консультаций с ними. Хельсинки, по его словам, не обладает техническими возможностями для такой операции, так как сосредоточены на защите северо-восточного фланга Европы. Позже официальный Париж также отказался помогать США в разблокировании Ормузского пролива. Макрон заявил, что Франция не является участникам конфликта на Ближнем Востоке и не хочет в него ввязываться.

