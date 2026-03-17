В Германии начался суд против украинцев, обвиняемых в подготовке диверсий

Согласно версии обвинения, в марте прошлого года подозреваемые отправили из Кёльна на Украину две посылки, оснащённые активированными GPS-трекерами. По данным следствия, это делалось для сбора информации о маршрутах доставки и логистических процессах одной из служб доставки. В дальнейшем планировалось отправить посылки с зажигательными устройствами, чтобы осуществить поджоги как в самой Германии, так и, возможно, за её пределами.