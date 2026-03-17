Дмитриев заявил, что Трамп не забудет позицию НАТО

Кирилл Дмитриев прокомментировал критику НАТО со стороны Дональда Трампа и заявил, что тот не забудет отсутствие поддержки.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп не забудет отсутствие поддержки со стороны стран НАТО. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, комментируя критику альянса со стороны американского лидера.

По его словам, Трамп разочарован действиями союзников и считает их ошибочными. «Он не забудет отсутствие взаимности», — отметил Дмитриев.

Ранее Трамп резко высказался о НАТО, указав, что США тратят значительные средства на защиту союзников, однако не получают поддержки в ответ. Он сравнил альянс с «улицей с односторонним движением».

Американский лидер также подчеркнул, что отказ стран НАТО поддержать операцию против Ирана стал для него поводом для серьезного недовольства.

