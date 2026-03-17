Татарстан предложил ограничить публикацию в СМИ обвинительной информации

Государственный совет Татарстана внес в Госдуму законопроект, который фактически накладывает табу на публикацию любых обвинений в СМИ и соцсетях до окончательного решения суда. Документ, опубликованный в думской базе данных, вводит понятие «обвинительная информация» — это любые сведения, которые формируют у людей вывод о виновности человека или компании.
Авторы инициативы подчеркивают, что привычные журналистские оговорки больше не помогут избежать наказания.
«Использование формулировок “предположительно”, “по мнению”, “возможно”, “со слов”, “источники сообщают”, а равно ссылка на проведение проверок, расследований или судебных разбирательств не освобождает распространителя информации от ответственности», — говорится в тексте проекта.
До вступления приговора в силу о любых инцидентах разрешат писать только в нейтральной форме. За нарушение этого правила предусмотрены разорительные штрафы: до 300 тысяч рублей для граждан и до 2 миллионов рублей для юридических лиц. При этом редакции и авторы будут отвечать кошельком солидарно.
В пояснительной записке разработчики ссылаются на базовые принципы правосудия и защиту чести.
«Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не будет доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда», — резюмируют авторы документа.
Проект также запрещает контролирующим органам проводить проверки на основе информации, полученной через скрытую съемку, «сливы» или незаконное проникновение на объекты.