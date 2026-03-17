Нет нефти — нет денег: Орбан требует открыть «Дружбу»

Премьер-министр Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо предупредили, что финансовая поддержка Украины теперь напрямую зависит от возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба».
«Если президент Зеленский хочет свои деньги из Брюсселя, пускай открывает нефтепровод “Дружба”», — заявил Виктор Орбан после переговоров с главой Евросовета. Он подчеркнул, что нефтяная блокада используется для вмешательства в венгерские выборы на стороне оппозиционной партии «Тиса».
«Ситуация крайне простая: нет нефти — нет денег», — резюмировал венгерский премьер.
Словакия поддержала эту позицию, введя защитные меры на внутреннем рынке. Премьер-министр Роберт Фицо объявил об изменении ценовой политики на заправках, чтобы пресечь массовый вывоз топлива.
«Словаки будут покупать дизель дешевле иностранцев», — подчеркнул Роберт Фицо. По его словам, теперь приезжим придется покупать топливо по ценам их собственных стран, а компания Slovnaft будет жестко регулировать заправку баков, чтобы избежать дефицита.
Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о согласии Киева на ремонт нефтепровода «Дружба». Согласно ее публикации в соцсети X, европейские эксперты готовы приступить к работе немедленно, а Евросоюз уже предоставил необходимую техническую и финансовую поддержку для восстановления магистрали.