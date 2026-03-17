Трамп: украинский конфликт без помощи Киеву со стороны США завершился бы за день

Американский президент Дональд Трамп предположил, что украинский конфликт завершился бы «за день», если США не помогли Украине.
Трамп сказал, что бывший президент США Джо Байден, которого он назвал «сонным», передал Украине лучшую военную технику.
В ходе встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме Трамп также сказал, что Байден помогал Украине, потому что того «обвели вокруг пальца». Американский президент заявил, что Украину от США отделяют «тысячи миль и огромный океан», и украинский конфликт «можно сказать, не представлял угрозы для США».
