Трамп: украинский конфликт без помощи Киеву со стороны США завершился бы за день

В ходе встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме Трамп также сказал, что Байден помогал Украине, потому что того «обвели вокруг пальца». Американский президент заявил, что Украину от США отделяют «тысячи миль и огромный океан», и украинский конфликт «можно сказать, не представлял угрозы для США».