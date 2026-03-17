Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что не боится «второго Вьетнама» в случае ввода войск в Иран

Американский президент сообщил, что не боится превращения возможной наземной операции на территории Ирана во «второй Вьетнам».

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции заверил, что не опасается повторения сценария вьетнамской войны, если Вашингтон направит сухопутные войска в Иран.

Отвечая на вопрос журналистов о том, считает ли он возможным превращение конфликта с Ираном во «второй Вьетнам», Трамп заявил:

«Нет, я не боюсь. Я, честно говоря, вообще ничего не боюсь».

Ранее издание Politico писало, что сторонники Трампа опасаются того, что глава Белого дома потерял контроль над ситуацией в Иране, а конфликт может повлечь негативные политические последствия для президента США.

