Трамп заявил, что не боится «второго Вьетнама» в случае ввода войск в Иран

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции заверил, что не опасается повторения сценария вьетнамской войны, если Вашингтон направит сухопутные войска в Иран.
Отвечая на вопрос журналистов о том, считает ли он возможным превращение конфликта с Ираном во «второй Вьетнам», Трамп заявил:
«Нет, я не боюсь. Я, честно говоря, вообще ничего не боюсь».
Ранее издание Politico писало, что сторонники Трампа опасаются того, что глава Белого дома потерял контроль над ситуацией в Иране, а конфликт может повлечь негативные политические последствия для президента США.
