Умер патриарх Грузии Илия II

Патриарх Грузии Илия II скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщил телеканал «Мтавари архи».

Илия II (в миру Ираклий Шиолашвили) родился 4 января 1933 года во Владикавказе. В 1957 году окончил Московскую духовную академию, после чего принял монашеский постриг и начал служение в Грузинской православной церкви. В 1977 году был избран католикосом-патриархом всея Грузии. При нем число действующих храмов в стране выросло с нескольких десятков до более чем 2 тысяч, а количество духовенства увеличилось в разы. Он инициировал возрождение монастырей, восстановление церковной инфраструктуры после советского периода и активно участвовал в общественно-политической жизни страны, в том числе выступал посредником в урегулировании внутренних конфликтов.

Ранее сообщалось, что патриарх был госпитализирован в Тбилиси с массивным желудочным кровотечением. Его состояние оценивалось как стабильное, но тяжелое, он находился в отделении интенсивной терапии Кавказского медицинского центра.