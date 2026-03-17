Умер патриарх Грузии Илия II

Илия II (в миру Ираклий Шиолашвили) родился 4 января 1933 года во Владикавказе. В 1957 году окончил Московскую духовную академию, после чего принял монашеский постриг и начал служение в Грузинской православной церкви. В 1977 году был избран католикосом-патриархом всея Грузии. При нем число действующих храмов в стране выросло с нескольких десятков до более чем 2 тысяч, а количество духовенства увеличилось в разы. Он инициировал возрождение монастырей, восстановление церковной инфраструктуры после советского периода и активно участвовал в общественно-политической жизни страны, в том числе выступал посредником в урегулировании внутренних конфликтов.