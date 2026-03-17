Шаг к ядерному аду: Иран подтвердил удар по Бушеру

Два дня назад генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупреждал о запредельных рисках для этого объекта. В интервью изданию «Коммерсантъ» он называл ситуацию вокруг «Бушера» своими «главными опасениями» на фоне войны на Ближнем Востоке. Глава агентства настаивал, что действующая атомная станция должна оставаться неприкосновенной в любых обстоятельствах, и призывал стороны конфликта осознавать масштабы возможного бедствия.