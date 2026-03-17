Шаг к ядерному аду: Иран подтвердил удар по Бушеру

Об инциденте сообщила пресс-служба Организации атомной энергии Ирана, подчеркнув, что удар произошел около 18:30 по московскому времени. Несмотря на опасную близость взрыва к реакторам, критических последствий удалось избежать.
«В связи с сообщениями о попадании вражеского снаряда на территорию атомной электростанции “Бушер”, согласно заявлению центра ядерной безопасности страны, к счастью, не было зафиксировано никакого материального и технического ущерба и человеческих жертв», — заявили в ведомстве.
Иранские атомщики заверяют, что системы станции продолжают функционировать в штатном режиме, а целостность ключевых конструкций не нарушена.
«Ни одна из частей станции не пострадала», — резюмировали в организации, комментируя последствия атаки.
Два дня назад генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупреждал о запредельных рисках для этого объекта. В интервью изданию «Коммерсантъ» он называл ситуацию вокруг «Бушера» своими «главными опасениями» на фоне войны на Ближнем Востоке. Глава агентства настаивал, что действующая атомная станция должна оставаться неприкосновенной в любых обстоятельствах, и призывал стороны конфликта осознавать масштабы возможного бедствия.
