Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шаг к ядерному аду: Иран подтвердил удар по Бушеру

Власти Ирана подтвердили прямое попадание снаряда по территории атомной электростанции «Бушер». Боеприпас, выпущенный силами США или Израиля, упал на объекте во вторник вечером, поставив регион на грань техногенной катастрофы.

Об инциденте сообщила пресс-служба Организации атомной энергии Ирана, подчеркнув, что удар произошел около 18:30 по московскому времени. Несмотря на опасную близость взрыва к реакторам, критических последствий удалось избежать.

«В связи с сообщениями о попадании вражеского снаряда на территорию атомной электростанции “Бушер”, согласно заявлению центра ядерной безопасности страны, к счастью, не было зафиксировано никакого материального и технического ущерба и человеческих жертв», — заявили в ведомстве.

Иранские атомщики заверяют, что системы станции продолжают функционировать в штатном режиме, а целостность ключевых конструкций не нарушена.

«Ни одна из частей станции не пострадала», — резюмировали в организации, комментируя последствия атаки.

Два дня назад генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупреждал о запредельных рисках для этого объекта. В интервью изданию «Коммерсантъ» он называл ситуацию вокруг «Бушера» своими «главными опасениями» на фоне войны на Ближнем Востоке. Глава агентства настаивал, что действующая атомная станция должна оставаться неприкосновенной в любых обстоятельствах, и призывал стороны конфликта осознавать масштабы возможного бедствия.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

