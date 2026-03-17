Французские военные отработали нанесение ядерного удара в ходе учений «Покер»

«В ночь с понедельника на вторник Воздушно-космические силы провели операцию “Покер”, учения, предназначенные для подготовки стратегических Военно-воздушных сил к ядерному удару», — указано в публикации.
По данным издания, в манёврах задействовали около 40 воздушных судов. Среди них — Rafale, Mirage 2000, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS и заправщики A330 MRTT. Часть техники направилась к Средиземному морю, обогнув атлантическое побережье. Затем участники вернулись в центральные районы страны, где отработали условный запуск ракеты.
Во время сценария им противостояли системы противовоздушной обороны и истребители. Дополнительно создавались помехи для связи, передачи данных и GPS-навигации. В командовании отметили, что цель — проверить действия армии при ограниченных возможностях. Такие тренировки проводятся регулярно — до четырёх раз в год. В ходе подготовки также учитываются разведданные, собранные и проанализированные французской стороной.
Ранее в США прозвучало громкое предложение по поводу ситуации вокруг Ормузского пролива. Бывший спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич призвал Дональда Трампа рассмотреть возможность применения ядерного оружия для создания нового морского канала.
