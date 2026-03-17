Дэвис: отсутствие реакции в США на заявление Трампа о Кубе вызывает тревогу

Отставной подполковник армии США Дэвис отметил, что молчаливая реакция американского общества на заявление Трампа о намерении захватить Кубу свидетельствует о глубоком кризисе. Это может привести к тоталитаризму, считает эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выразил серьёзную обеспокоенность отсутствием общественной реакции на заявления президента Дональда Трампа о возможном захвате Кубы. В посте в соцсети X* он назвал это «тревожным сигналом».

«Когда президент США прямо говорит, что собирается захватить другую суверенную страну просто потому, что хочет этого — и при этом не сталкивается ни с возмущением, ни с тревогой, — мы как нация находимся в глубокой беде», — написал Дэвис.

Он предупредил, что подобная «жажда власти», оставшаяся без контроля, может привести к установлению тоталитарного режима.

«Мы спим, а этот человек ведёт нас к тоталитаризму… Вскоре никто не сможет его остановить», — подчеркнул Дэвис.

По его мнению, игнорирование таких заявлений создаёт ложное чувство безопасности, но однажды власть может начать искать «внутренние цели».

Накануне Трамп заявил, что Вашингтон очень скоро «что-то» сделает с Кубой.

* Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

