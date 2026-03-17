Наследие Илии II: кто и как станет следующим патриархом Грузии

Совещание Синода и выдвижение кандидатов. Первым шагом после кончины или ухода Патриарха становится заседание Священного Синода под руководством местоблюстителя. Задача Синода — тайным или открытым голосованием определить список кандидатов для участия в выборах. Обычно кандидатами становятся наиболее авторитетные архиереи, имеющие опыт управления епархиями. Созыв Поместного Собора. Местоблюститель объявляет о созыве Поместного Собору. Дата и место его проведения (традиционно это может быть древняя столица Мцхета или Тбилиси) объявляются заблаговременно. Выборы на Поместном Соборе. В состав Поместного Собора входят не только архиереи (члены Синода), но и представители духовенства (священники), а также миряне. Согласно Положению, принятому еще в 1945 году, Католикос избирается Церковным Собором именно путем тайного голосования. Делегаты собора получают бюллетени и голосуют за одного из утвержденных кандидатов. Для победы в первом туре кандидату может потребоваться квалифицированное большинство (например, две трети голосов), как это практикуется в других поместных церквях. Если ни один из кандидатов не набирает необходимого числа голосов, объявляется второй тур. Интронизация. Избранный Собором предстоятель официально возводится на престол в ходе торжественной церемонии — интронизации. Для Грузинской церкви это исторически значимое событие проходит в патриаршем кафедральном соборе Светицховели в Мцхете — древней столице Грузии, где на протяжении веков короновались грузинские цари.