Наследие Илии II: кто и как станет следующим патриархом Грузии

Процедура избрания предстоятеля является одним из важнейших моментов в жизни любой поместной церкви, отражающим её каноническое устройство и исторические традиции. Для Грузинской Апостольской Автокефальной Православной Церкви (ГПЦ), обладающей древней историей, этот процесс имеет свои уникальные особенности, закрепленные в церковном уставе.
Высший орган власти: кто в Грузии избирает Патриарха?
Согласно уставу Грузинской православной церкви, принятому на расширенном церковном соборе в 1995 году, высшая законодательная и судебная власть принадлежит Церковному Собору (Поместному Собору). Именно этот орган наделен полномочиями избирать нового Католикоса-Патриарха.
Однако ключевую роль в подготовке к выборам играет орган исполнительной власти — Священный Синод. В его состав входят все правящие епископы (архиереи) ГПЦ во главе с Патриархом. Именно Синод собирается для того, чтобы определить кандидатов на патриарший престол и созвать Поместный Собор для проведения финального голосования.
Межпатриаршество: институт местоблюстителя.
Жизнь церкви не может останавливаться, даже когда кафедра предстоятеля становится вдовствующей. На случай смерти, болезни или иных обстоятельств, делающих невозможным исполнение Патриархом своих обязанностей, уставом ГПЦ предусмотрена должность местоблюстителя (locum tenens).
В ноябре 2017 года Патриарх Илия II, которому на тот момент было 84 года, уже воспользовался этим правом и назначил на время местоблюстителя. Им стал митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири). Это был исторический шаг, позволивший обеспечить преемственность управления. Согласно уставу, именно местоблюститель:
Управляет Церковью до избрания нового Патриарха. Созывает заседание Священного Синода для отбора кандидатов. Созывает расширенное заседание Поместного Собора для проведения выборов нового Католикоса-Патриарха.
Процедура выборов: от кандидата до предстоятеля.
Хотя детальная процедура выборов (например, количество необходимых туров) может иметь нюансы, общая схема, основанная на уставе ГПЦ и традициях православного мира, выглядит следующим образом:
Совещание Синода и выдвижение кандидатов. Первым шагом после кончины или ухода Патриарха становится заседание Священного Синода под руководством местоблюстителя. Задача Синода — тайным или открытым голосованием определить список кандидатов для участия в выборах. Обычно кандидатами становятся наиболее авторитетные архиереи, имеющие опыт управления епархиями. Созыв Поместного Собора. Местоблюститель объявляет о созыве Поместного Собору. Дата и место его проведения (традиционно это может быть древняя столица Мцхета или Тбилиси) объявляются заблаговременно. Выборы на Поместном Соборе. В состав Поместного Собора входят не только архиереи (члены Синода), но и представители духовенства (священники), а также миряне. Согласно Положению, принятому еще в 1945 году, Католикос избирается Церковным Собором именно путем тайного голосования. Делегаты собора получают бюллетени и голосуют за одного из утвержденных кандидатов. Для победы в первом туре кандидату может потребоваться квалифицированное большинство (например, две трети голосов), как это практикуется в других поместных церквях. Если ни один из кандидатов не набирает необходимого числа голосов, объявляется второй тур. Интронизация. Избранный Собором предстоятель официально возводится на престол в ходе торжественной церемонии — интронизации. Для Грузинской церкви это исторически значимое событие проходит в патриаршем кафедральном соборе Светицховели в Мцхете — древней столице Грузии, где на протяжении веков короновались грузинские цари.
Ключевые особенности Грузинской церкви.
Понимание процедуры выборов было бы неполным без знания контекста, в котором она существует. Грузинская Апостольская Автокефальная Православная Церковь имеет ряд важных особенностей:
Автокефалия: ГПЦ является независимой и самоуправляемой. Её автокефалия (независимость) имеет древнее происхождение, но её признание со стороны Константинополя имело сложную историю и было окончательно подтверждено лишь в 1990 году.
Титул предстоятеля: Полный титул главы церкви — «Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский». Сочетание титулов «Католикос» (характерный для некоторых древних восточных церквей) и «Патриарх» подчеркивает древность и самостоятельность ГПЦ.
Роль в обществе: Церковь играет огромную роль в жизни грузинского общества. Согласно Конституции, она признает особую роль ГПЦ в истории страны, а их отношения регулируются специальным конституционным соглашением — Конкордатом 2002 года. Это делает фигуру Патриарха не только духовным, но и важным национальным лидером.
Процедура выборов патриарха в Грузии — это строго регламентированный процесс, сочетающий канонические нормы православия и национальные традиции. Выборы проходят в два этапа: сначала Священный Синод определяет кандидатов, после чего Поместный Собор с участием духовенства и мирян тайным голосованием избирает нового предстоятеля.
Патриарх Илия II, возглавлял церковь с 1977 года и пользовался колоссальным авторитетом. В 2017 году, проявив мудрость и дальновидность, он назначил местоблюстителя — митрополита Шио, который теперь должен взять на себя управление и организацию выборов.