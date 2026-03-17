Мария Захарова: правительство ЕС находится в одной лодке с США и Израилем

Официальный представитель МИД РФ отметила, что ЕС пытается снять с себя ответственность за происходящее на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

В официальном комментарии представителя МИД России Марии Захаровой подверглись резкой критике заявления официальных лиц Европейского союза, пытающихся дистанцироваться от ближневосточного конфликта. По мнению дипломата, такие заявления являются искажением реального положения дел и стремлением избежать ответственности за усугубление кризиса в регионе.

Захарова обратила внимание на недавние высказывания верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас и ряда западноевропейских руководителей, которые создают впечатление, будто происходящее на Ближнем Востоке их не касается.

«Категорически не согласны с такой постановкой вопроса. Это очередное грубое передергивание фактов и попытка снять с себя ответственность за эскалацию в регионе», — подчеркнула она. Дипломат напомнила, что западноевропейские государства на протяжении долгого времени осуществляли в регионе колониальную политику, используя демагогические заявления и откровенную ложь.

Как отметила официальный представитель МИД, непосредственно перед агрессивными действиями США и Израиля против Ирана именно европейские правительства блокировали дипломатические инициативы, усугубляли ситуацию, произвольно трактовали правовые нормы для запуска так называемого механизма «снэпбэк» и способствовали росту конфронтации. «Теперь же делают вид, что они в стороне. Не получится», — заявила Захарова. Она оценила подобное поведение как противоречащее фактам и здравому смыслу, заключив, что правящие круги Европы фактически солидарны с агрессорами.

Кроме того, Захарова указала на то, что Великобритания, Германия и Франция систематически вносили в Совет управляющих МАГАТЭ резолюции, направленные против Ирана.

Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
