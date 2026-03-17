Месть будет страшной: КСИР подтвердил гибель генерала Солеймани

Корпус стражей исламской революции подтвердил гибель командующего военизированным ополчением «Басидж» генерал-майора Голамрезы Солеймани. Высокопоставленный офицер стал жертвой целенаправленной атаки сил коалиции.
В Тегеране пообещали жесткий ответ на ликвидацию одного из своих ключевых командиров, заявив о готовности к масштабному возмездию.
«Мы предупреждаем убийц этого великого мученика, что мужественные члены “Басидж” никогда не оставят неотомщенной кровь погибшего лидера, командиров и всех мучеников», — говорится в официальном заявлении пресс-службы КСИР.
Смерть Солеймани стала очередным звеном в цепочке тяжелых потерь высшего военного руководства Исламской республики. Иранские власти намерены использовать гибель генерала для мобилизации сил ополчения против действий США и Израиля.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении серии успешных операций по устранению руководства иранского режима. В официальном заявлении израильского военного ведомства подтверждается ликвидация не только Голамрезы Солеймани, но и влиятельного политика Али Лариджани. Представители ЦАХАЛ назвали эти действия «хирургическим ударом по командному центру террора». Командование подчеркнуло, что уничтожение данных лиц лишает Иран возможности эффективно координировать действия ополчения и внешнеполитические маневры в условиях войны. Глава израильской разведки заявил, что «каждый, кто строит планы по уничтожению Израиля, должен знать: его время сочтено».
Иран гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани не подтверждал.