Месть будет страшной: КСИР подтвердил гибель генерала Солеймани

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении серии успешных операций по устранению руководства иранского режима. В официальном заявлении израильского военного ведомства подтверждается ликвидация не только Голамрезы Солеймани, но и влиятельного политика Али Лариджани. Представители ЦАХАЛ назвали эти действия «хирургическим ударом по командному центру террора». Командование подчеркнуло, что уничтожение данных лиц лишает Иран возможности эффективно координировать действия ополчения и внешнеполитические маневры в условиях войны. Глава израильской разведки заявил, что «каждый, кто строит планы по уничтожению Израиля, должен знать: его время сочтено».