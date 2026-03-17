Патриарх Илия II: духовный лидер и отец грузинского народа

Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) — это имя неразрывно связано с новейшей историей Грузии. Почти полвека он был не просто главой Грузинской православной церкви, но и духовным лидером нации, чей авторитет признавали и верующие, и политики, и представители других конфессий. Его служение, начавшееся в эпоху заката СССР, стало для Грузии тем нравственным стержнем, который помог народу сохранить веру и идентичность в годы тяжелейших испытаний.
От Владикавказа до Патриаршего престола.
Путь будущего Патриарха начался 4 января 1933 года в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ) в глубоко верующей грузинской семье. При крещении мальчик был наречён Ираклием — в честь грузинского царя Ираклия II. Атмосфера в доме была пропитана христианским духом: семья укрывала гонимых священников, а его родители впоследствии участвовали в строительстве православного храма во Владикавказе.
После школы Ираклий отправился в Москву, где поступил в Духовную семинарию, а затем и в Академию. Ключевым моментом его жизни стал монашеский постриг, совершённый в 1957 году. Юный послушник принял имя Илия в честь пророка Илии. Уже тогда старец Зиновий (Мажуга), совершавший постриг, пророчески предсказал ему будущее патриаршее служение. Закончив академию со степенью кандидата богословия, Илия вернулся в Грузию, где начал своё служение с прихода в Батуми, а затем, в 1963 году, стал епископом.
Эпоха возрождения: патриаршество.
23 декабря 1977 года митрополит Илия был избран Католикосом-Патриархом всея Грузии. Это событие открыло новую страницу в истории грузинского православия.
1. Возрождение Церкви из руин.
Когда Илия II возглавил Церковь, в Грузии действовало всего около 50 храмов. Атеистическая советская машина сделала всё, чтобы свести роль религии к нулю. Однако благодаря невероятным усилиям Патриарха ситуация кардинально изменилась. К началу 2020-х годов число действующих церквей приблизилось к тысяче. Были открыты духовные семинарии и академии, возрождена система богословского образования. Символом духовного возрождения страны стало возведение в Тбилиси величественного собора Святой Троицы (Цминда Самеба) — главного кафедрального собора Грузинской церкви.
Илия II вернул в храмы язык, понятный народу. Его проповеди, простые и сердечные, собирали тысячи людей. В советское время он не просто совершал богослужения, но и ввёл традицию молебнов с благословением детей, что стало настоящим глотком свежего воздуха для верующих.
2. Миротворец и «совесть нации».
Патриаршество Илии II пришлось на один из самых драматичных периодов в истории современной Грузии — распад СССР, гражданская война, этнические конфликты в Абхазии и Южной Осетии, экономический хаос 1990-х. В эти смутные времена голос Патриарха был единственным призывом к миру и благоразумию. Он неоднократно выступал как посредник между враждующими политическими силами, предотвращая кровопролитие. Когда страна оказалась на грани катастрофы, Илия II организовал крестные ходы и молитвы, благословив кропить дома святой водой и читать молитвы, чтобы Господь отвёл беду.
Его миротворческая миссия распространялась и на межнациональные отношения. Несмотря на начало вооружённых конфликтов, он всегда называл абхазов и осетин братьями, отказываясь от риторики вражды.
3. Пастырские нововведения и любовь к пастве.
Илия II известен своими необычными инициативами, которые укрепили связь между церковью и народом. В 1980-х годах по его благословению началось путешествие икон по семьям: каждая семья могла на неделю принять у себя чудотворный образ, и дом на это время становился открытым для всех верующих. Эта традиция живёт до сих пор.
Особое место в его сердце всегда занимали дети и обездоленные. В 1990-е годы он основал при Патриархии бесплатную столовую, которая кормила сотни людей ежедневно, и открыл приюты для сирот и бездомных. Его чуткость к чужой боли поражала: когда к нему приходили матери, потерявшие детей, он плакал вместе с ними, утешая тем, что их дети живы, став «жителями Небесной Грузии».
4. Автор национальных символов.
Мало кто знает, что современный государственный флаг Грузии с пятью крестами был создан при непосредственном участии Патриарха. Он является автором и церковного флага с крестом Святой Нино.
Признание и роль в современном мире.
Вклад Илии II в становление независимой Грузии признан на государственном уровне. Политики разных партий сходятся во мнении, что его мудрость и нравственный авторитет помогли сохранить грузинскую нацию в эпоху перемен.
На международной арене он также снискал огромное уважение. С 1978 по 1983 год он был президентом Всемирного совета церквей. Дипломаты разных стран, от Ватикана до США и Израиля, отмечали его роль в сохранении стабильности и развитии межрелигиозного диалога. Посол Израиля однажды заметил, что благодаря Илие II 2600-летняя история грузино-еврейской дружбы получила новое развитие.
Илия II — личность разносторонняя. Он — автор нескольких духовных музыкальных произведений, писал иконы. В его характере сочетались твёрдость архипастыря и удивительная мягкость. Он часто повторял пастве, что радость — это следствие любви, и призывал изгонять из домов громкие слова и ссоры, вспоминая своих родителей, которые никогда не повышали голос на детей.
Патриарх Илия II скончался на 93 году жизни 17 марта 2026 года. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской церкви. Для миллионов грузин он останется духовным отцом, пророком и молитвенником.