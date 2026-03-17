Патриарх Илия II: духовный лидер и отец грузинского народа

После школы Ираклий отправился в Москву, где поступил в Духовную семинарию, а затем и в Академию. Ключевым моментом его жизни стал монашеский постриг, совершённый в 1957 году. Юный послушник принял имя Илия в честь пророка Илии. Уже тогда старец Зиновий (Мажуга), совершавший постриг, пророчески предсказал ему будущее патриаршее служение. Закончив академию со степенью кандидата богословия, Илия вернулся в Грузию, где начал своё служение с прихода в Батуми, а затем, в 1963 году, стал епископом.