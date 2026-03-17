Дмитриев заявил, что ставки на распад НАТО достигли рекордного уровня

Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию о размышлениях президента США Дональда Трампа над возможным выходом США из НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционному сотрудничеству с зарубежными странам Кирилл Дмитриев отреагировал на сообщения о планах лидера США Дональда Трампа рассмотреть вопрос о выходе США из НАТО.

Дмитриев дал комментарий относительно публикации предпринимателя Коллина Рагга, совладельца консервативного издания Trending Politics. В ней указывается, что Трамп рассматривает возможность выхода страны из Североатлантического альянса и настаивает на своём праве принять такое решение, не получая согласия Конгресса.

«НАТО больше не будет? Президент Трамп заявляет, что ему не нужно одобрение Конгресса для выхода из НАТО. Ставки на распад НАТО на Polymarket достигли рекордного уровня», — написал Дмитриев в социальной сети X*.

Ранее во вторник президент США выразил неудовлетворение деятельностью НАТО и болшими расходами на содержание этого блока. Трамп также заявил, что финансирование военного союза вносит свой вклад в увеличение бюджетного дефицита США.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше