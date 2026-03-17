Дмитриев заявил, что ставки на распад НАТО достигли рекордного уровня

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционному сотрудничеству с зарубежными странам Кирилл Дмитриев отреагировал на сообщения о планах лидера США Дональда Трампа рассмотреть вопрос о выходе США из НАТО.
Дмитриев дал комментарий относительно публикации предпринимателя Коллина Рагга, совладельца консервативного издания Trending Politics. В ней указывается, что Трамп рассматривает возможность выхода страны из Североатлантического альянса и настаивает на своём праве принять такое решение, не получая согласия Конгресса.
«НАТО больше не будет? Президент Трамп заявляет, что ему не нужно одобрение Конгресса для выхода из НАТО. Ставки на распад НАТО на Polymarket достигли рекордного уровня», — написал Дмитриев в социальной сети X*.
Ранее во вторник президент США выразил неудовлетворение деятельностью НАТО и болшими расходами на содержание этого блока. Трамп также заявил, что финансирование военного союза вносит свой вклад в увеличение бюджетного дефицита США.
