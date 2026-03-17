В Белграде у посольства России прошла акция в поддержку Косова и Метохии

БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Несколько сотен человек собрались у посольства России в Белграде с российскими триколорами и портретами президента РФ Владимира Путина, скандируя «Сербы и русские — братья навсегда» и «Сербия и Россия — нам не нужен ЕС». Акция прошла по случаю годовщины мартовских событий в Косове и Метохии, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Участники акции несколько раз подряд исполнили песню «Катюша», а также развернули транспаранты с надписями «За сербское Косово и Метохию» и «Косово — сердце Сербии, а Метохия — ее душа». Когда скандирование стихало, один из участников призывал: «А теперь, чтобы нас услышал Владимир Путин», после чего лозунги звучали с новой силой.
Перед зданием посольства также развернули полотнище в цветах сербского триколора длиной в несколько десятков метров. Отдельные участники выкрикивали лозунги в поддержку сотрудничества с БРИКС.
Акция началась с богослужения в Соборной церкви в Белграде, после чего участники прошли маршем к памятнику российскому императору Николаю II Романову и далее к зданию Президентского дворца, завершив шествие у посольства России.
17 марта в Сербии ежегодно вспоминают жертв массовых антисербских погромов 2004 года в Косове и Метохии. Тогда в результате всплеска насилия со стороны албанских радикалов погибли десятки человек, сотни получили ранения, были разрушены или повреждены десятки православных храмов и монастырей, а тысячи сербов были вынуждены покинуть свои дома.