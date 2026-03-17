«Европейская правда»: эксперты из ЕС прибыли на Украину для оценки повреждений «Дружбы»

Владимир Зеленский направил Еврокомиссии письмо, в котором пообещал «отремонтировать» якобы поврежденный нефтепровод за «1−1,5 месяца». Эта новость была опубликована синхронно с заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошты, что ЕС предоставил Украине деньги и техническую помощь для ремонта нефтепровода. На саммите 19−20 марта Брюссель намерен предпринять новую попытку заставить Венгрию и Словакию снять вето на 20-й пакет санкций против России и на утверждение финансирования Киеву в размере €90 млрд. Братислава и Будапешт блокировали оба решения, требуя добиться от Киева возобновления транзита российской нефти по «Дружбе», прерванного 27 января.