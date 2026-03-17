«Европейская правда»: эксперты из ЕС прибыли на Украину для оценки повреждений «Дружбы»

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Группа экспертов из Европейского союза 18 марта оценит повреждения нефтепровода «Дружба» на Украине. Об этом сообщило украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на свои источники в Брюсселе.
Утверждается, что делегация из ЕС уже находится в Киеве, а ее планами и логистикой занимается представительство ЕС на Украине. При этом, по данным источников, в группу экспертов не включены представители Венгрии или Словакии.
Владимир Зеленский направил Еврокомиссии письмо, в котором пообещал «отремонтировать» якобы поврежденный нефтепровод за «1−1,5 месяца». Эта новость была опубликована синхронно с заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошты, что ЕС предоставил Украине деньги и техническую помощь для ремонта нефтепровода. На саммите 19−20 марта Брюссель намерен предпринять новую попытку заставить Венгрию и Словакию снять вето на 20-й пакет санкций против России и на утверждение финансирования Киеву в размере €90 млрд. Братислава и Будапешт блокировали оба решения, требуя добиться от Киева возобновления транзита российской нефти по «Дружбе», прерванного 27 января.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал обмен письмами о нефтепроводе спектаклем и подчеркнул, что Зеленский и ЕК пытаются ввести всех в заблуждение. По словам Сийярто, «Дружба» пригодна для транспортировки нефти в Венгрию «хоть с сегодняшнего дня».