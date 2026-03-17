Иран заявил, что любая страна, предоставившая территорию США, будет его целью

Руководитель МИД Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым заявил, что Тегеран будет считать законой целью любую страну, которая предоставит свою территорию США или Израилю для атак по Ирану.

Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла.

Также Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления. Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

Читайте материал «ЦАХАЛ рассказал, что ударил по десяткам объектов инфраструктуры “Хезболлы”».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше