12-й канал: в Израиле разрешили устранять чиновников в Иране без допсогласований

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 марта. /ТАСС/. Израильские военные смогут проводить точечные ликвидации чиновников высокого ранга в Иране без дополнительных согласований с начальством. Такое разрешение армии дали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Исраэль Кац, сообщил 12-й канал израильского телевидения.
По его сведениям, военным дана свобода немедленно приступать к устранению того или иного иранского чиновника, если они получат достоверные разведданные о его местонахождении, не дожидаясь одобрения на уровне политического руководства Израиля. Как отмечает телеканал, это позволит ускорить процесс принятия решений, позволяя армии обходить длинную цепочку согласований.
Эта же директива распространяется теперь и на возможные удары по лидерам шиитского движения «Хезболлах» в Ливане и командирам его боевых отрядов, указывает 12-й канал.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе Тегеран. В Белом доме атаку обосновали ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от исламской республики. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства страны. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.