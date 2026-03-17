В Перу председатель Совета министров Миральес покинула пост

Председатель Совета министров Перу Денис Миральес покинула свой пост. Об этом сообщил офис президента страны. Отставка произошла через три недели после её назначения.

Источник: Life.ru

В заявлении отмечается, что глава государства принял решение завершить полномочия Миральес. Она занимала должность с 25 февраля 2026 года, когда её назначил временный президент Хосе Мария Балькасар.

«Президент Республики Перу благодарит госпожу Денису Миральес за её заслуги перед народом на посту председателя Совета министров и желает ей успехов в дальнейшей профессиональной карьере», — говорится в сообщении.

Причины отставки в официальном заявлении не раскрываются. Новые кадровые решения на момент публикации не уточнялись.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон в скором времени покинет свой пост. Слова республиканца прозвучали после отказа Франции участвовать в операции США в Ормузском проливе. Трамп также подверг критике членов НАТО, напомнив о значительных финансовых вложениях США в альянс.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше