The Intercept: расходы США на войну с Ираном могут превысить $1 трлн

По информации издания, только за первые две недели операции бюджетные траты уже составили $12 млрд.

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Стоимость текущей военной кампании США против Ирана рискует достичь отметки в $1 трлн, если боевые действия затянутся. Об этом сообщает издание The Intercept со ссылкой на оценки экспертов и данные о динамике военных расходов.

По информации издания, только за первые две недели операции бюджетные траты уже составили $12 млрд. «США потратили около $12 млрд с тех пор, как совместно с Израилем начали наносить удары по Ирану», — подтвердил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

Издание поясняет, что сумма в триллион долларов складывается из прогнозов на случай перехода операции в затяжную фазу, требующую не только интенсивных ракетных ударов, но и потенциального наземного вмешательства, а также последующей стабилизации региона.

Аналитики подчеркивают, что при сохранении текущей интенсивности ударов и необходимости восполнения запасов дорогостоящих ракет, итоговая сумма может стать сопоставимой с многолетними затратами на кампанию в Ираке или Афганистане.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше