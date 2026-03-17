Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в регионе

БАКУ, 17 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил по телефону с иранским коллегой Аббасом Арагчи ситуацию в регионе и отношения между Баку и Тегераном. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.
«Стороны обсудили текущую региональную ситуацию, а также состояние и перспективы двусторонних отношений. Джейхун Байрамов подчеркнул важность завершения иранской стороной расследований в соответствии с ранее взятыми обязательствами после атак беспилотников с территории Ирана по Нахичевани», — говорится в сообщении.
В МИД отметили, что министры также указали на необходимость не допустить ударов по гражданским объектам в условиях продолжающегося конфликта и высказались в поддержку скорейшего прекращения военной эскалации в регионе.