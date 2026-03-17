США в панике приказали забаррикадировать посольства по всему миру

Госдепартамент США распорядился немедленно провести проверку безопасности во всех дипломатических представительствах страны по всему миру. Как сообщает газета The Washington Post, экстренная мера вызвана эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и угрозой ответных ударов по американским объектам.
«Госдепартамент распорядился, чтобы все американские дипломатические представительства по всему миру “немедленно” провели оценку ситуации с точки зрения безопасности», — говорится в публикации.
Причиной такой спешки в Вашингтоне называют «продолжающуюся и развивающуюся ситуацию на Ближнем Востоке и потенциал эффекта домино», согласно тексту секретной телеграммы, которая оказалась в распоряжении издания.
Поводом для тревоги стала серия атак на американские миссии, которая уже приняла угрожающие масштабы. Внутренние подсчеты ведомства показывают, что только в одном Ираке зафиксировано почти 300 нападений на дипломатические объекты.
На фоне войны с Ираном дипломатический корпус США превратился в живую мишень. Риски распространения конфликта за пределы региона вынуждают администрацию Дональда Трампа переводить посольства в режим осажденных крепостей, пытаясь предотвратить новые удары по своим представителям за рубежом.
