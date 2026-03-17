Премьер Сербии: Белград не откажется от защиты своих граждан в Косове и Метохии

17 марта в Сербии ежегодно вспоминают жертв массовых антисербских погромов 2004 года в Косове и Метохии. Тогда в результате всплеска насилия со стороны албанских радикалов погибли десятки человек, сотни получили ранения, были разрушены или повреждены десятки православных храмов и монастырей, а тысячи сербов были вынуждены покинуть свои дома.