Премьер Сербии: Белград не откажется от защиты своих граждан в Косове и Метохии

БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Белград не откажется от защиты своих граждан в Косове и Метохии. Об этом заявил премьер-министр Сербии Джуро Мацут в ходе траурного мероприятия по случаю 22-й годовщины мартовского погрома сербов в крае.
«Мы не откажемся от нашего народа в Косово и Метохии. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить безопасность нашего народа, его достоинство и право жить без страха», — подчеркнул Мацут.
17 марта в Сербии ежегодно вспоминают жертв массовых антисербских погромов 2004 года в Косове и Метохии. Тогда в результате всплеска насилия со стороны албанских радикалов погибли десятки человек, сотни получили ранения, были разрушены или повреждены десятки православных храмов и монастырей, а тысячи сербов были вынуждены покинуть свои дома.
Ранее во вторник в Белграде прошла акция поддержки сербского населения Косова и Метохии. Она началась с богослужения в Соборной церкви в Белграде, после чего участники прошли маршем к памятнику российскому императору Николаю II Романову и далее к зданию Президентского дворца, завершив шествие у посольства России.