Эрдоган: Израиль вовлекает Ближний Восток в катастрофу

Атаки на Газу, Йемен, Ливан и Иран не обеспечивают безопасность в регионе, заявил президент Турции.

Источник: Аргументы и факты

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что из-за Израиля весь Ближний Восток близится к катастрофе.

«Израиль обретя власть и считая себя выше других, шаг за шагом втягивает наш регион в катастрофу», — заявил президент Турции, выступая на ифтаре — вечернем приеме пищи во время месяца Рамадан.

Эрдоган считает, что израильские атаки на Газу, Йемен, Ливан и Иран не нацелены на обеспечение безопасности.

«Важно выйти из поля притяжения навязываемой повестки и донести до всего мира факты — это варварство и безумие», — подчеркнул турецкий лидер.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что без немедленного дипломатического урегулирования конфликта между США, Израилем и Ираном существует реальная угроза географического расширения войны в регионе.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало военной операции против Исламской Республики. В ответ Тегеран стал наносить удары по военным базам США на Ближнем Востоке и израильской территории.