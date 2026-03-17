Эрдоган: Израиль вовлекает Ближний Восток в катастрофу

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что из-за Израиля весь Ближний Восток близится к катастрофе.
«Израиль обретя власть и считая себя выше других, шаг за шагом втягивает наш регион в катастрофу», — заявил президент Турции, выступая на ифтаре — вечернем приеме пищи во время месяца Рамадан.
Эрдоган считает, что израильские атаки на Газу, Йемен, Ливан и Иран не нацелены на обеспечение безопасности.
«Важно выйти из поля притяжения навязываемой повестки и донести до всего мира факты — это варварство и безумие», — подчеркнул турецкий лидер.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало военной операции против Исламской Республики. В ответ Тегеран стал наносить удары по военным базам США на Ближнем Востоке и израильской территории.