WP: Госдеп предписал посольствам готовиться к возможным угрозам из-за Ирана

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Госдепартамент предписал всем посольствам США подготовиться к потенциальным угрозам и рассмотреть возможность принятия дополнительных мер безопасности в связи с проведением американско-израильской военной операции против Ирана. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на внутреннюю корреспонденцию американского внешнеполитического ведомства.
Как уточняется в публикации, «Госдепартамент распорядился, чтобы все дипмиссии США по всему миру “незамедлительно” провели оценку ситуации в сфере безопасности, сославшись на “сложившуюся и развивающуюся ситуацию на Ближнем Востоке и ее возможные последствия”. Как пояснило издание, госсекретарь США Марко Рубио предписал американским дипломатам сформировать спецгруппы по выявлению возможных угроз и разработке планов реагирования на них.
По сведениям газеты, в последние несколько недель такие указания были даны только сотрудникам американских посольств в странах Ближнего Востока. Теперь они направлены во все дипмиссии США. Как отмечает издание, «это первый раз, когда всем дипмиссиям [США] по всему миру было предписано пересмотреть меры безопасности в связи с войной в Иране».
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.