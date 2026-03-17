Трамп оценил американские затраты на конфликт на Украине в $400 млрд

Глава США Дональд Трамп представил новые данные об объёмах американской поддержки Киева, утверждая, что общие затраты на эти цели достигли 400 миллиардов долларов.
«Мы, вероятно, вложили туда (в помощь Украине) уже 400 миллиардов долларов. Мы больше не потратим ни цента», — сказал Трамп на встрече с премьером Ирландии Михолом Мартином.
Также в ходе беседы в Белом доме президент потребовал тщательной проверки того, как именно распределялись средства, выделенные Украине при администрации Джо Байдена. Особый акцент он сделал на необходимости отследить, на что были израсходованы наличные денежные средства.
Ранее Трамп заявил, что без помощи США Украина «пала бы за один день».
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.