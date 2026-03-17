Politico предложило версию, почему Трамп стал дистанцироваться от Украины

Американское издание Politico заявило, что за желанием президента США Дональда Трампа завершить украинский конфликт стоит стремление сблизиться с Россией, которое, в свою очередь, по его мнению, подорвет партнерство РФ и Китая.
Авторы публикации предполагают, что Трамп хотел бы создать «иной баланс сил с Китаем».
В ходе встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме Трамп заявил, что бывший президент США Джо Байден помогал Украине, потому что того «обвели вокруг пальца». Американский президент заявил, что Украину от США отделяют «тысячи миль и огромный океан», и украинский конфликт «можно сказать, не представлял угрозы для США». Также Трамп сказал, что украинский конфликт завершился бы «за день», если США не помогли Украине.
Читайте материал «Трамп: украинский конфликт без помощи Киеву со стороны США завершился бы за день».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.