Трамп разочарован Стармером из-за отсутствия поддержки операции в Иране

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании премьер-министром Великобритании Киром Стармером из-за отсутствия поддержки Лондоном военной операции в Иране. Такую позицию он изложил, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.
«Он не поддержал нас, и я думаю, что это большая ошибка», — заявил президент США. «Я разочарован, потому что Кир был готов направить два авианосца лишь после того, как мы победили. А я отказался, потому что такие вещи нам нужны до войны, а не после победы. Поэтому я разочарован в нем», — добавил американский лидер.
При этом он сравнил Стармера с бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем. «К сожалению, Кир это не Уинстон Черчилль», — подчеркнул Трамп.
Как сообщил 13 марта портал Axios, Трамп в телефонном разговоре заявил премьеру Великобритании, что страна больше не нуждается в британских базах для проведения операций на Ближнем Востоке. Ранее американский лидер уже подвергал острой критике позицию Стармера, обвинив его в разрушении особых отношений между Лондоном и Вашингтоном.